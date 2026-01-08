Alzano Lombardo: risanamento finanziario e investimenti

Il Comune di Alzano Lombardo ha compiuto un percorso di risanamento finanziario, riducendo il debito da 2,4 milioni a circa 100mila euro. Ciò ha permesso di rafforzare i servizi, in particolare quelli sociali, scolastici, giovanili e ambientali.

Nel bilancio di previsione, l’amministrazione ha confermato le proprie scelte politiche, basate sull’equità fiscale, sull’azzeramento del debito comunale e sulla razionalizzazione della spesa. Tra i settori su cui si concentrano i maggiori investimenti figurano i servizi sociali, le politiche giovanili e la scuola. Per quanto riguarda la scuola, l’investimento supera 1,6 milioni di euro, con uno sforzo significativo sull’asilo nido e sul trasporto scolastico.

Sul fronte ambientale, il Comune sta lavorando all’introduzione di energie rinnovabili nel sistema di teleriscaldamento comunale e all’avvio del nuovo contratto di igiene urbana, che aumenterà i servizi sul territorio. È previsto anche l’avvio del “bidone cippato”, che permetterà di incrementare la raccolta differenziata.

Il Comune ha inoltre pianificato una serie di interventi di opere pubbliche, tra cui la realizzazione del nuovo polo sociosanitario, la ristrutturazione della Biblioteca comunale, i lavori alla Caserma dei Carabinieri e il restauro del cimitero di Alzano Capoluogo.

Inoltre, il Comune ha ottenuto bandi per oltre 340.000 euro per riorganizzare e digitalizzare i servizi, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale. È previsto anche un piano di asfaltature sull’intero territorio comunale e la sistemazione del sentiero Busa–Burro–Monte di Nese. Il Comune è in attesa degli esiti relativi al finanziamento di interventi per un totale di 2,5 milioni di euro riguardanti la scuola Noris, i ponti e la strada Busa–Olera–Monte di Nese.