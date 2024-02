Alyssa Milano rompe il silenzio sulle liti con le colleghe di Streghe: “Vi racconto io tutta la verità”

Come annunciato a dicembre Alyssa Milano venerdì scorso è stata ospite dell’evento Megacon di Orlando per celebrare Streghe, mentre Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Rose McGowan si sono presentate ieri e ci saranno anche oggi (hanno evitato con precisione chirurgica di incontrare la loro nemica amatissima). Le tre streghe infatti negli ultimi anni hanno accusato Alyssa Milano di aver creato un clima tossico sul set di Charmed e di aver fatto licenziare una di loro.

“Inutile fingere di nulla. Siete tutti fan di Streghe, quindi sapevo che questa cosa sarebbe venuta fuori in un modo o nell’altro e voglio essere chiara e raccontare la verità. E penso che sappiamo tutti che sto parlando del podcast che Shannen e Holly fanno insieme, delle cose che Rose ha detto in passato. Di tutte le cose che hanno detto. Quindi me ne occuperò semplicemente perché sento che vi devo delle risposte, vi meritate la verità. Ma voglio essere attenta perché non voglio aggiungere dolore a nessun altro.

Voglio dirvi che sono triste. E non sono triste solo per me o per come ciò influisce o meno sulla mia vita. Sono più triste per i fan. Sono molto triste che uno spettacolo che ha significato così tanto per così tante persone sia stato offuscato da una tossicità che è ancora presente oggi, quasi un quarto di secolo dopo. E sono triste perché certe persone non riescono a superarlo. Poi sono triste perché non possiamo semplicemente celebrare il successo di uno spettacolo che ha significato così tanto per tutti noi.

E voglio dire che quel periodo è stato difficile anche per me! Ho lavorato molto duramente nella mia vita, soprattutto negli ultimi 25 anni, per guarire da tutti i miei traumi. Il trauma che ho vissuto durante le riprese, però mi sono impegnata a guarire. E la mia intenzione è di essere una persona guarita che aiuta a guarire altre persone.

Se vorrei sedermi insieme a loro su un palco? Sì, perché sono cose accadute tanti anni fa e non è sano riparlarne in continuazione. Come è possibile continuare a mantenere un punto simile su cose di 25 anni fa? Inoltre io mi sono assunta la responsabilità e ho chiesto scusa, qualunque sia il ruolo che ho avuto in quella situazione. E sono stata molto disponibile a riguardo. E quindi non so in quale altro modo risolvere questa storia. Da parte mia è stato fatto tutto il possibile”.