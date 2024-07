Alyssa Milano ricorda Shannen Doherty e scoppia la polemica

Negli ultimi 20 anni Alyssa Milano e Shannen Doherty non hanno avuto nessun rapporto, tanto che anche agli eventi legati a Streghe Alyssa si è sempre presentata da sola e in giorni diversi rispetto alle altre tre colleghe. Shannen qualche mese fa ha anche fatto intendere di essere stata licenziata da Charmed proprio per colpa della Milano (cosa confermata da Holly Marie Combs).

“Streghe era nato come uno show basato sul mio personaggio, poi è entrata lei nel cast e tutto è cambiato. Ci sono stati molti problemi con lei. Dopo un primo periodo burrascoso le cose hanno iniziato ad andare meglioe. poi sono nuovamente peggiorate per la sua competitività. C’era mancanza di supporto, rispetto e supporto. Lei non si è nemmeno pentita di come si è comportata e non vorrei più lavorare con lei”. Il mio addio a Streghe? Per me è stato scioccante. Non me l’aspettavo. Per più di un anno dopo il licenziamento ho cercato di rivivere tutti i momenti sul set per cercarne alcuni in cui potevo aver urtato la sua sensibilità. Devo ammettere di non essere riuscita a trovarne nemmeno mezzo. Non ricordo di essere mai stata cattiva con lei sul set. Ricordo una puntata che ho diretto in cui lei ha fatto qualcosa durante le vacanze di Natale e mi hanno chiesto di lavorare su alcune cose con lei e non ho avuto problemi. Non avrei potuto essere più gentile e comprensiva. Invece ho girato le ultime puntate non sapendo che poi non sarei tornata. La notizia me l’hanno data all’improvviso alla fine della terza stagione”.

Il ricordo di Alyssa Milano e la polemica.

Alyssa Milano si è unita agli altri colleghi che hanno ricordato Shannen: “Non è un segreto che io e Shannen avessimo una relazione complicata, ma in fondo era qualcuno che rispettavo profondamente e per cui provavo soggezione. Era un’attrice di talento, amata da molti, e il mondo è più povero senza di lei. Le mie condoglianze a chi la amava“.

Il commento della Milano non è piaciuto a moltissimi fan della Doherty: “Poteva evitare e fare una figura migliore”. “Se la rispettava così tanto poteva pentirsi e farlo in passato”. “Non ha nemmeno il diritto di nominarla e Shannen non l’avrebbe voluto“.