Alvise Rigo verso L’Isola dei Famosi.

Ormai sembrerebbe essere una regola non scritta, ma se c’è un bono mediterraneo nel cast di Ballando con le Stelle, la stagione successiva passa a Mediaset per partecipare a L’Isola dei Famosi. E se si tratta di boni mediterranei, Milly Carlucci sa il fatto suo.

Dopo aver visto ballare (e poi naufragare in Honduras) Gilles Rocca, quest’anno potrebbe essere la volta di Alvise ma – come da titolo – non nel ruolo che vorremmo noi. Il modello e rugbista infatti non sarebbe in lizza per diventare un concorrente, bensì per ricoprire il ruolo di inviato che, dopo essere stato affidato a Bettarini anni fa, è tutto in discesa.

Scordiamoci quindi di vedere il rugbista in costume a spaccare i cocchi, perché secondo quanto scritto da TvBlog sarebbe ad un passo dalla firma per ricoprire il ruolo lasciato libero da Massimiliano Rosolino. Ilary Blasi, quindi, sarebbe l’unico volto del cast fisso della scorsa edizione che sarebbe stato riconfermato.

Se Rigo potrebbe prendere il posto di Rosolino, Savino e Luxuria prenderebbero il posto di Zanicchi, Zorzi e Lamborghini: sarebbe questa L’Isola dei Famosi 2022. Il modello di Ballando con le Stelle non ha ancora firmato, ma come scrivono sul noto portale televisivo “al momento è il nome che sta battendo tutte le altre candidature”.

Ora mi spiego la sua ospitata a Verissimo.

L'atleta e modello Alvise Rigo vi aspetta oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity 🤩 pic.twitter.com/4LxVapWNoE — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 15, 2022

