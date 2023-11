Alvise Rigo gay in Nuovo Olimpo col personaggio di Antonio

Il film Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek è finalmente realtà e dopo aver conosciuto i due protagonisti Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, oggi tocca ad Alvise Rigo, noto ai più per aver partecipato a Ballando con le Stelle.

“Quella di Nuovo Olimpo è stata l’esperienza più bella che abbia mai fatto fino a oggi. Un film complesso nella struttura e nella trama. Uscirò molto dalla mia figura“, aveva detto il rugbista a Nunzia De Girolamo prima dell’uscita della sinossi del film. E infatti, in Nuovo Olimpo, Alvise Rigo interpreta un personaggio gay, il bell’Antonio.

“Il mio personaggio è molto centrato ma non è impermeabile, vive un grande amore per il proprio compagno e per i propri amici” – le sue parole – “Lavorare con Ozpetek è stato molto emozionante, ci siamo divertiti con tutti gli attori del cast. Ci siamo trovati un anno prima dell’inizio delle riprese per le letture dei copioni, abbiamo stretto fra tutti un rapporto famigliare. Qua non ci sono prime donne o primi uomini, Ozpetek ha fatto una famiglia, c’è un grande gruppo corale”.