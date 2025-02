Alvise Rigo e Michelle Hunziker paparazzati insieme: “C’è affinità”

Dopo aver archiviato le relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, Michelle Hunziker sembra aver riaperto il suo cuore. Recentemente, è stata avvistata a Sankt Moritz in compagnia di Alvise Rigo, un ex rugbista che è diventato attore. La conduttrice di Striscia la Notizia e Rigo hanno mostrato un’intesa speciale, che è stata notata dai paparazzi e riportata dal settimanale Chi. I due si sono conosciuti durante un evento organizzato da Giorgio Armani, e subito tra di loro è scoccata la scintilla.

Nella ricostruzione del magazine, si racconta di come Michelle e Alvise si siano comportati come una vera coppia, con un feeling palpabile già dal primo sguardo. Il giorno successivo, Michelle si è trovata sulle piste da sci con l’ex campione di sci Giorgio Rocca, e Rigo era presente con lei. Chi sottolinea che Alvise si presenta bene: è educato, sorridente e ha un aspetto internazionale. Anche se ha avuto relazioni passate con nomi noti, tende a mantenere riservata la sua vita privata. Pare che sia single da poco, proprio come Michelle.

I partecipanti all’evento hanno notato la complicità tra i due, che, pur non conoscendosi prima, si muovevano già con naturalezza e affiatamento. Michelle, dopo relazioni con Tomaso Trussardi e Giovanni Angiolini, sembra avere ancora ottimi gusti in fatto di uomini, mentre il pubblico si interroga se sia davvero nata una nuova coppia.