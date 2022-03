Alvin quest’anno tornerà in Honduras per condurre in loco la nuova edizione de L’Isola dei Famosi (“Pensa che alla fine di questa edizione festeggio un anno della mia vita in Honduras“) e – intervistato da SuperGuidaTv – ha rivelato chi sono secondo lui i naufraghi da tenere d’occhio.

“Ci saranno delle dinamiche diverse e questo mi entusiasma particolarmente. E’ chiaro che noi snoccioleremo le cose pian piano. Di tutti i personaggi sono molti quelli che mi incuriosiscono. Le prime due settimane sono sempre le più difficili per i naufraghi. Poi però dopo che il fisico si è ambientato alla mancanza di fame arriveranno gli scossoni psicologici. Ognuno reagisce in modo diverso. Io stesso ho fatto delle ipotesi su alcuni naufraghi che poi però sono state sovvertite completamente. Ho bisogno di almeno due/tre settimane per capire di che pasta sono fatti. Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico. Credo che siano interessanti anche Floriana ma anche Nicolas Vaporidis. Carmen di Pietro e il figlio ci stanno regalando già un cinema. Ho avuto modo di vederli insieme e sono simpaticissimi. Ho avuto modo di conoscere anche Lory Del Santo quando è venuta ospite a Bring The Noise. I concorrenti sono tutti dei vasi di Pandora e speriamo che regalino delle belle sorprese”.

Alvin, Ilary e Vladimir tutti d’accordo: Cicciolina la naufraga di punta

Il nome di Ilona Staller è anche nei preferiti di Ilary Blasi, come confessato a Tv Sorrisi & Canzoni.

“Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna”.

Anche Vladimir Luxuria l’ha inserita nella lista di quelli da tenere d’occhio.

“Chi sono secondo me i concorrenti più forti? Ilona Staller, perché dona un respiro internazionale al programma. […] Tra i personaggi che suscita curiosità c’è anche Blind, questo rapper che ha una vita complicata. Ecco la sua può essere una storia di riscatto. Quello che vorrei che emergesse da quest’Isola è non far conoscere i personaggi per come già li conosciamo ma che possa emergere qualcosa del loro lato umano che non si è mai scoperto”.

Cicciolina sarà davvero un gran personaggio o sarà tutto fumo e niente arrosto?