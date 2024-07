Alvin rivela se gli è mancata L’Isola dei Famosi e se vorrebbe tornare a condurla

Con cinque edizioni sulle spalle, Alvin quest’anno non ha rimpianto la mancata conferma a L’Isola dei Famosi. Un reality che ha sempre condotto dall’Honduras e che lo ha portato a stare lontano dalla famiglia per un totale di un anno e mezzo. Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni il neo conduttore di Battiti Live ha dichiarato:

“Se L’Isola dei Famosi quest’anno mi è mancata? No! Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei voluto più farla. È stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo con il fuso orario, con il caldo, con un’umidità pazzesca. Sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia. Questa esperienza mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia al giusto termine”.

Nonostante non abbiano provato le sofferenze dei naufraghi, anche la vita degli inviati de L’Isola dei Famosi non è stata semplice. La stessa Elenoire Casalegno, che in Honduras è stata solo una volta, appena tornata si è tolta i sassolini dalle scarpe. In un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato che nella repubblica dell’America centrale ha trovato 40 gradi, il 90% di umidità e una cappa di fumo dovuta agli incendi, che schermava il sole e costringeva lei e il resto dello staff ad andare in giro con le mascherine: “Come se non bastasse tolgono l’elettricità per ore e poi ci sono i mosquitos che ti devastano“.

Elenoire Casalegno conduttrice de L’Isola dopo Vladimir: “Mi piacerebbe” https://t.co/K5SSrYAhht #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 3, 2024

In merito a una papabile conduzione dallo studio, invece, Alvin non si è sbilanciato confessando che gli piacerebbe condurre un quiz game.