Lo ha avuto Alvin il compito di annunciare ai naufraghi de L’Isola dei Famosi della morte di Silvio Berlusconi.

Una morte che ha giustamente stravolto il palinsesto di Canale 5 e posticipato la semifinale del reality che sarebbe dovuta andare in onda ieri sera.

“Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda” – si è letto nel comunicato – “Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”.

Ad annunciare di aver dato la notizia ai naufraghi è stato proprio Alvin che su Instagram ha scritto: “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia” senza dare ulteriori dettagli. Nelle foto pubblicate si vede semplicemente lui che parla ai naufraghi che sono tutti seduti sotto il telo della capanna.

Alvin comunica ai naufraghi della morte di Silvio Berlusconi, quale sarà stata la reazione di Helena Prestes?

Io ovviamente voglio sapere come ha reagito Helena Prestes, dato che qualche settimane fa ha chiesto in diretta televisiva notizie in merito alla salute di Silvio Berlusconi. “Vorrei fare una domanda sul fuori. Sì volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”