Alvin ai naufraghi: “Berlusconi è mancato, vi seguiva, era affezionato a L’Isola dei Famosi”

Ha avuto Alvin l’arduo compito di annunciare ai naufraghi della morte di Silvio Berlusconi e di conseguenza dello slittamento della puntata de L’Isola dei Famosi. Lo ha fatto arrivando a sorpresa sulla spiaggia mettendo in allerta i naufraghi: “Che è successo? Perché sei qua vestito elegante? Che è successo? Non metterci ansia!“. Il conduttore, visibilmente provato, ha poi preso parola.

Le parole di Alvin ai naufraghi

“Ciao ragazzi, sono venuto a portarvi una notizia e non è una bella notizia” – le parole di Alvin – “Nella giornata di oggi il Presidente Silvio Berlusconi è mancato e quindi la puntata non andrà in onda oggi, ma andrà in onda venerdì. L’Isola dei Famosi è un programma a cui era molto affezionato e lo seguiva, anche questa edizione. Che sia una buona Isola, nel suo ricordo. Purtroppo è una giornata un po’ triste, è successo questa mattina. Tenete duro. La puntata si farà venerdì nel suo ricordo”.

La reazione dei naufraghi

“Tutto mi immaginavo tranne questo, sono scioccata. Che botta, porca miseria. Una tempra come la sua mai me lo sarei immaginato“, ha detto Alessandra Drusian; “Che dispiacere!” ha esclamato immediatamente Marco Mazzoli, mentre più esaustiva è stata Pamela Camassa: “Mi dispiace un sacco, levando la politica è finita un’era impressionate. I grandi se ne stanno andando tutti: lui ha fatto la televisione! A me piaceva un sacco come figura. Tutto mi sarei aspettata tranne questa notizia. Non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare“.

