Alvaro Soler in concerto in Italia nel 2022: le date e i biglietti dei nuovi appuntamenti del cantante spagnolo nel nostro paese.

Alvaro Soler è tornato ed è pronto non solo a riprendersi l’estate, ma anche i palazzetti italiani. Il cantante spagnolo, amatissimo in Italia, ha annunciato le date del suo nuovo tour di concerti, il Magia European Tour 2022. E ovviamente non mancano due appuntamenti importanti nel nostro paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui concerti dell’artista di El mismo sol.

Alvaro Soler in concerto in Italia: due date

Sono due gli appuntamenti al momento previsti nel nuovo tour europeo del cantautore spagnolo. Si tratta di un concerto a Padova, al Gran Teatro Geox, il 7 marzo, e di uno a Milano, al Fabrique, il giorno dopo, in data 8 marzo. Quale modo migliore per festeggiare la prossima giornata internazionale della donna?

Alvaro Soler

Parlando dei suoi nuovi progetti il 30enne cantante ha dichiarato: “La vita è breve, è fatta per essere divertente. L’isolamento ci ha costretti a riscoprire noi stessi e a concentrarci su quanto possano essere magiche le piccole cose della vita. Per esempio abbracciare i nostri genitori o guardare il tramonto nei bar all’angolo. A parte tutte le preoccupazioni, ho percepito una solidarietà tra sconosciuti che non avevo mai riscontrato prima, e il desiderio di riunire le persone con la mia musica si è risvegliato in me. La musica diffonde speranza e ci aiuta a conservare la fiducia“.

Alvaro Soler: i biglietti dei concerti

Hai intenzione di gustarti gli appuntamenti dal vivo della voce di Magia? I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati, al prezzo variabile tra i 35 e i 40 euro più diritti di prevendita. Ricordiamo che Alvaro mancava dai palchi italiani da diverso tempo- L’ultima sua apparizione era avvenuta nell’estate del 2019.