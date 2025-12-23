11.3 C
Alvaro Morata e Alice Campello

I gossip su Alvaro Morata e Alice Campello continuano a fare notizia, non solo in Italia. La coppia non ha mai voluto commentare gli articoli che parlano della loro situazione, ma il settimanale spagnolo Semana sostiene che siano separati da tempo. Questo lo si evincerebbe dal fatto che non sono mai stati visti insieme nella loro casa di Milano, anche se entrambi sono stati avvistati mentre uscivano e rientravano nell’abitazione, sempre da soli.

Secondo Semana, la coppia si sarebbe organizzata per rispettare gli impegni familiari, come la cura dei figli, ma “ognuno per conto proprio”. Inoltre, pare che Alice abbia smesso di indossare la fede nuziale. Le recenti foto delle vacanze a Dubai di Alice, che è partita da sola con i figli, alimentano questa teoria.

Difficile che arrivino commenti dai diretti interessati, considerando che finora hanno scelto il silenzio. Alice sembra serena e rilassata nelle foto pubblicate, e ha ribadito che non tutto quello che posta sui social rappresenta la sua vita privata. Alvaro Morata e Alice Campello non hanno intenzione di cambiare la loro strategia di silenzio, e gli esperti di gossip aspettano un possibile colpo di scena, ma non si può prevedere se mai ci sarà.

