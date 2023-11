Alunno di Amici a rischio eliminazione: maglia sospesa per volgarità e lamentele

Dopo l’abbandono di SamuSpina, un altro alunno di Amici potrebbe lasciare la scuola mariana. Simone Galluzzo si è lamentato di essere arrivato ultimo nella classifica di Anbeta Toromani: “Mi rode il c**o perché sono arrivato ultimo e io non sono d’accordo. E mi rode proprio il c**o. So di aver ballato bene e non sono d’accordo sul giudizio che mi ha dato lei. Perché lei ha guardato solo quei tre passi tecnici“.

Maglia sospesa per Simone: alunno a rischio eliminazione per il suo sfogo.

Alessandra Celentano ha convocato l’alunno e l’ha rimproverato: “Siamo qui per spiegarvi delle cose importanti che non avete ancora capito. Tu chi sei per dire cosa ti rode e che non sei d’accordo con la classifica? Eri ultimo in classifica con Anbeta, poi con Davide Dato e con Eleonora Abbagnato. Ma secondo te Anbeta ha guardato solamente tre cose tecniche? Inoltre le parole hanno un peso“.

Il maestro di Simone, Emanuel Lo, è stato ancora più duro ed ha sospeso la maglia del ragazzo: “Se non sei d’accordo con il giudizio di una professionista dillo in puntata e diglielo. Perché non hai parlato? Qui non parli e dopo dici quelle cose brutte. Non va bene e non esiste. Ti devi prendere le responsabilità. Questa è la terza volta che arrivi ultimo. Tre professionisti con la P maiuscola ti hanno messo all’ultimo posto. Invece di chiederti perché arrivi ultimo, dietro dici queste volgarità? Hai risolto qualcosa? Cosa pensi di aver conquistato? Fattelo rodere e domandati perché hai quella posizione. Tu giudichi i giudizi dei professionisti, invece dovresti mettere in pratica i loro consigli. Io adesso dovrei ridarti la maglia e invece te la sospendo. Ho bisogno di capire e riflettere“.

Un provvedimento e una ramanzina del genere per una lamentela su una classifica e una parolaccia? Ma nemmeno la Petolicchio a Il Collegio.

