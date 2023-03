Alunni eliminati e quelli passati al serale di Amici: le anticipazioni

Dopo una pausa dovuta alla scomparsa di Maurizio Costanzo oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici. Per l’ingresso di Maria De Filippi è stato chiesto al pubblico di non gridare, ma di fare solo un applauso. La registrazione è stata incentrata sulle maglie per il serale e due alunni sono stati eliminati. A lasciare la scuola mariana sono stati Niveo e Benedetta Vari (entrata appena un mese fa). Se il cantante dovrà abbandonare definitivamente il talent, Benedetta potrà restare in un altro ruolo. Maria infatti ha chiesto alla ballerina di restare per far coppia nelle coreografie di latino con Mattia Zenzola.

Maria ha deciso. Viene offerto un contratto a Benedetta da poter rimanere per poter fare coppia insieme a Mattia pur essendo eliminata.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 3, 2023

Alunni ammessi al serale di Amici 2022.

Ramon

Isobel

Angelina

Maddalena

Samu

Gianmarco

Mattia

Federica

Wax

Alessio

Cricca

Aaron

NDG

Federica

Piccolo G

Megan

Lo sfogo di Benedetta Vari.

Subito dopo essere entrata ad Amici, Benedetta Vari ha avuto una crisi. La ragazza ha raccontato ai compagni tutti i sacrifici fatti per ballare.