Alunni assenti in studio e ritorno di un vecchio prof: anticipazioni di Amici

Dopo due settimane di pausa da domani tornerà Amici di Maria. Ieri è stata registrata una nuova puntata del talent, ma in studio mancavano tre alunni. Nicholas, Gaia e Sofia non erano seduti ai loro banchi per colpa dell’influenza, ma torneranno già dalla prossima settimana. In studio però c’è stato un ritorno, quello di uno degli ex professori più famosi della scuola mariana, Garrison Rochelle, che ha giudicato la gara di improvvisazione (attenzione spoiler), che è stata vinta da Simone. La classifica di canto si è chiusa con Mew al primo posto, mentre nel ballo ha trionfato Marisol.

🔴 GARA IMPROVVISAZIONE #Amici23 🔴 Giudice: Garrison Partecipanti: Marisol, Giovanni, Simone Vincitore: Simone — Amici Anticipazioni (@Amici_Anti) January 5, 2024

Alunni assenti e il comeback di un vecchio professore.

“Assenti tre alunni per febbre: Gaia, Sofia e Nicholas. La gara di improvvisazione – si legge su Superguida Tv – è stata affrontata da: Giovanni, Simone e Marisol. Il giurato era Garrison Rochelle.

Marisol balla La notte vola di Lorella

Giovanni lancia una maglia a una fan ballando Konga

Simone si sente dire da Garrison che è brutto e balla I love it”.

Classifica di Ballo.

Marisol ha ballato tre volte e la Celentano ha detto che sta migliorando molto.

Lucia a pari-merito con Marisol; balla con Giulia

Kumo ha danzato con un red carpet ed Emanuel Lo ha detto che sembrava andasse troppo di fretta.

Giovanni ha ballato la prima coreografia con Francesca Tocca e l’altra solo.

Dustin ha ballato con Isobel

Simone. Nessuna paura. La maglia gli viene comunque ridata.

Classifica di Canto.

primo posto: Mew ha cantato Video games di Lana del Rey

Petit ha cantato Je so pazzo di Pino Daniele

Holden ha cantato Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.

Lil Jolie ha cantato Ma che freddo fa di Nada

Martina

Mida in primis ha cantato Camisia negra, ma poi ha fatto discutere soprattutto con la seconda esibizione sulle note di Red light di Tedua con sue barre.

Matthew ha cantato Me ne frego di Achille Lauro.

Ayle ha cantato Un senso di Vasco. A Rudy non è piaciuto perché ha detto che non era il suo genere.

Malia ha cantato Lonely di Justin Bieber con barre sue. Zerbi gli dice che ciò che scrive gli si addice.

Sarah: ha cantato L’isola che non c’è. E’ nata una discussione soprattutto perché Anna Pettinelli è da settembre che le da solo 4″.