Alunni ammessi al serale, arriva Ilary Blasi: anticipazioni di Amici

Oggi si è registrata una nuova puntata di Amici di Maria, dedicando ampio spazio al passaggio al serale per gli alunni della scuola. Dopo prove e valutazioni, solo due ragazzi hanno ottenuto la maglia per il serale. Si avvisa che l’articolo contiene spoiler per chi non vuole anticipazioni sul 9 febbraio.

Per accedere al serale, gli alunni dovranno esibirsi in una coreografia proposta dal proprio professore, e i giudici valuteranno solo quella performance, senza considerare il percorso passato. Durante la puntata, Giorgia ha dovuto abbandonare la scuola, mentre TrigNO e Antonio si sono sottoposti a sfide, entrambe vinte, permettendo loro di mantenere il posto.

Tra i giudici, era presente Ilary Blasi, che presto condurrà un nuovo programma, The Couple, un reality simile al Grande Fratello, con concorrenti che entreranno in coppia. La giuria per la gara di ballo comprendeva anche Veronica Peparini, ex professoressa del talent.

Le alunne che hanno conquistato la maglia per il serale sono state Antonia e Alessia. Nicolò, invece, ha deciso di restituire la maglia dopo i cambiamenti nelle regole di accesso. Chiara, pur arrivando prima nella gara di ballo, non è stata promossa da Emanuel Lo. Superguida Tv ha riportato che Antonia e Alessia accedono al serale, mentre Chiara non ha ottenuto il sì di Emanuel. Nicolò ha avuto tre esibizioni, ma Rudy ha sempre detto no. Alessia ha ballato un passo a due con Umberto, ma inizialmente Deborah ha detto no; successivamente, nella seconda esibizione, ha ricevuto i sì dai professori.