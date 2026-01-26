7.9 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Sport

AlUla Tour in Arabia Saudita

Da stranotizie
AlUla Tour in Arabia Saudita

La stagione di Jonathan Milan inizia con la sesta edizione dell’AlUla Tour, in Arabia Saudita. Il friulano della Lidl-Trek, 25 anni, corre la sua prima gara della stagione in un percorso che prevede 158 chilometri con finale al 2% dopo un passaggio nel deserto. La gara inizia martedì con la prima di cinque tappe e vede la partecipazione di 17 formazioni da 7 corridori, per un totale di 119 corridori, con sette team WorldTour.

La competizione si svolge sullo sfondo delle meraviglie archeologiche di AlUla, che si trovava sulla via dell’incenso e ha reperti archeologici risalenti a più di duemila anni fa. La gara prevede cinque tappe, delle quali tre dedicate ai velocisti e due che decideranno la classifica finale, entrambe con arrivo in salita. Tra i favoriti per la classifica finale ci sono Higuita, Dunbar, Christen e la coppia della Jayco-AlUla, composta da Alan Hatherly e Paul Double.

Jonathan Milan, vincitore della maglia verde a punti al Tour, tornerà a correre quest’anno il Giro d’Italia e punterà forte sulle classiche di primavera. In Arabia Saudita, Milan sfiderà Ackermann, Moschetti, Bauhaus, Gaviria e Page. La gara è stata vinta nel 2025 da Tom Pidcock e quest’anno vede la partecipazione di sette team WorldTour, tra cui Bahrain Victorious, Lidl-Trek, Jayco-AlUla, UAE Emirates-XRG, Soudal Quick-Step, Picnic-PostNL e XDS Astana.

Articolo precedente
Sabato Kids al Cinema Astra
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.