La stagione di Jonathan Milan inizia con la sesta edizione dell’AlUla Tour, in Arabia Saudita. Il friulano della Lidl-Trek, 25 anni, corre la sua prima gara della stagione in un percorso che prevede 158 chilometri con finale al 2% dopo un passaggio nel deserto. La gara inizia martedì con la prima di cinque tappe e vede la partecipazione di 17 formazioni da 7 corridori, per un totale di 119 corridori, con sette team WorldTour.

La competizione si svolge sullo sfondo delle meraviglie archeologiche di AlUla, che si trovava sulla via dell’incenso e ha reperti archeologici risalenti a più di duemila anni fa. La gara prevede cinque tappe, delle quali tre dedicate ai velocisti e due che decideranno la classifica finale, entrambe con arrivo in salita. Tra i favoriti per la classifica finale ci sono Higuita, Dunbar, Christen e la coppia della Jayco-AlUla, composta da Alan Hatherly e Paul Double.

Jonathan Milan, vincitore della maglia verde a punti al Tour, tornerà a correre quest’anno il Giro d’Italia e punterà forte sulle classiche di primavera. In Arabia Saudita, Milan sfiderà Ackermann, Moschetti, Bauhaus, Gaviria e Page. La gara è stata vinta nel 2025 da Tom Pidcock e quest’anno vede la partecipazione di sette team WorldTour, tra cui Bahrain Victorious, Lidl-Trek, Jayco-AlUla, UAE Emirates-XRG, Soudal Quick-Step, Picnic-PostNL e XDS Astana.