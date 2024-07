Altroconsumo contro Temu: “presenti troppi prodotti pericolosi”

Mentre si parla della possibile imposizione di dazi doganali da parte dell’UE a Temu e simili, Altroconsumo si scaglia contro l’e-commerce asiatico disponibile da poco più di un anno anche in Italia.

L’associazione dei consumatori infatti evidenzia come sul sito siano presenti ancora troppi giocattoli a rischio e dispositivi pericolosi per la sicurezza, oltre che cosmetici privi dell’elenco degli ingredienti ed etichette non complete. In alcuni casi, inoltre, i prodotti ed il produttore risulterebbero addirittura non identificabili.

Altroconsumo è arrivata a tale conclusione acquistando 25 prodotti, i quali non avrebbero rispettato nel 100% dei casi la normativa relativa all’etichettatura ambientale sul corretto smaltimento degli imballaggi che è obbligatoria nel nostro paese. Alla luce di ciò, l’Associazione ha provveduto ad inviare una segnalazione alle autorità competenti per richiederne un intervento.

Il focus principale è ovviamente sui giocattoli, che sono rivolti ai bambini, un segmento fragile che richiede particolare attenzione: in un puzzle di grandi dimensioni ad esempio non sarebbero presenti indicazioni sulla sicurezza, il che aumenta il rischio di soffocamento. Alcuni palloncini non sono risultati conformi alla normativa di sicurezza sui giocattoli e sono stati caratterizzati da un forte odore chimico. Altroconsumo ha anche trovato prodotti che imitano gli alimenti, come le maschere da viso in carbone di bambù compresso che ricordano liquirizie incartate come caramelle e che se messe in bocca potrebbero provocare l’ostruzione delle vie respiratorie.

Rispetto al passato però è stato rilevato un ridimensionamento dell’assortimento di prodotti cosmetici, sebbene restino delle criticità in quanto in alcuni casi sarebbe difficile capire cosa contengono.