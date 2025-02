Altro che maglia della salute: quanto costa la maglia di Achille Lauro a Sanremo

Achille Lauro ha trionfato al Festival di Sanremo 2025, non solo per le sue performance, ma anche per il suo stile rinnovato, con il serafino come capo must della primavera. Questa t-shirt con bottoncini sulla scollatura ha attirato l’attenzione per il suo comfort e stile, diventando un simbolo di eleganza nella moda maschile.

La partecipazione di Lauro a Sanremo ha rappresentato un momento significativo nella sua carriera, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica nonostante il settimo posto in classifica. Quest’anno, il suo look è stato più sobrio e raffinato, in contrasto con il passato caratterizzato da abiti eccentrici. Ha indossato completi di Alta Sartoria firmati Dolce & Gabbana, evocando un’eleganza classica simile a quella di Rodolfo Valentino. Il serafino bianco indossato durante la finale è diventato il simbolo della sua partecipazione, riflettendo un’evoluzione stilistica.

Il serafino, diventato popolare grazie a Lauro, presenta maniche lunghe e uno scollo arrotondato ed è legato alla maglieria intima dell’Ottocento. Con un modello total white per il palco e una versione scura per le apparizioni quotidiane, il serafino è diventato il fulcro del guardaroba di Lauro durante il Festival. Presentato nella sfilata “Re-Edition” di Dolce & Gabbana, il suo prezzo è di 495 euro.

L’influenza di Lauro sulla moda supera le scelte estetiche, segnando un cambiamento nel panorama musicale italiano. La sua evoluzione da artista controverso a icona di stile dimostra che abbigliamento e immagine possono costruire un’identità forte. Con il serafino, Lauro lancia una tendenza che promette di dominare nella prossima stagione, trasformando ogni sua apparizione in un evento visivo memorabile.