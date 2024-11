“Altro che Briatore, sta con un ragazzino” Elisabetta Gregoraci beccata in compagnia proprio di lui: la nuova storia d’amore

Elisabetta Gregoraci è stata avvistata a Milano con Tomas Talin, un giovane imprenditore che sembra rappresentare un nuovo interesse romantico per la celebre showgirl dopo la fine della sua relazione con Giulio Fratini. L’apparizione, fotografata dal settimanale Chi il 20 novembre 2024, evidenzia una complicità tra i due, con Talin, figlio di un noto imprenditore del settore immobiliare, che ha attratto l’attenzione di Gregoraci.

Dopo la rottura con Fratini, che era durata circa due anni, Gregoraci sembra aver trovato in Talin un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. La loro relazione, secondo fonti vicine, sarebbe iniziata questa estate, con incontri avvenuti al Twiga di Forte dei Marmi, un locale noto tra le celebrità. I due sono stati avvistati mentre si dirigevano verso un negozio di abbigliamento a Milano, dove Talin ha mostrato interesse per un paio di scarpe mentre Gregoraci lo attendeva, dimostrando una certa intesa.

Nanche l’assenza di foto di eventi come serate trascorse all’Armani Privé non ha fermato le voci su un affetto crescente tra i due. Le segnalazioni di avvistamenti in luoghi di lusso continuano ad alimentare i rumors, suggerendo un’intensificazione del loro legame. Con queste premesse, l’interesse per Talin rappresenta per Gregoraci un tentativo di voltare pagina e ricominciare, attirando ulteriore curiostà dal pubblico.

La precedente relazione con Giulio Fratini ha visto la coppia affrontare diverse sfide, tra cui la costante presenza di Flavio Briatore, ex marito di Gregoraci, che ha influito sulla loro dinamica. È emerso anche che vi erano sentimenti di gelosia da parte di Gregoraci nei confronti di Fratini, che hanno contribuito alla decisione di interrompere la loro storia d’amore.

In questo contesto, il legame con Talin si presenta come una nuova opportunità per Gregoraci, mantenendo alto l’interesse dei fan e degli appassionati di gossip. La curiosità attorno a questa nuova relazione continua a crescere, rendendo Milano il palcoscenico di un possibile nuovo amore per la showgirl.