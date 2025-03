“Altro che bebè in arrivo, sono in crisi” la famosissima coppia colpita come un fulmine a ciel sereno: vicini alla rottura

Emergono indiscrezioni su una crisi tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, scaturita dall’assenza di foto condivise sui social da parte della showgirl, che in passato pubblicava frequentemente immagini con il fidanzato. Deianira Marzano ha segnalato che i due starebbero attraversando un momento difficile, senza però che entrambi abbiano fornito commenti ufficiali. Carlo, noto per mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, non ha mai parlato pubblicamente della fine della sua precedente relazione con Giulia De Lellis. Al contrario, Melissa è solita essere più aperta riguardo alla sua vita sentimentale, ma la mancanza di comunicazione da parte sua sta suscitando domande sullo stato della loro relazione, soprattutto dopo la sua recente dichiarazione di voler un secondo figlio per il suo primogenito Maddox.

Le dinamiche familiari potrebbero influenzare questa situazione. La madre di Carlo, Umberta Gnutti, ha storicamente esercitato un certo controllo sulle scelte affettive del figlio, con voci di tensioni passate anche con Giulia De Lellis. Anche se Umberta preferisce il riserbo, il suo eventuale coinvolgimento è un elemento da considerare. Le recenti aspirazioni di Melissa di ampliare la sua famiglia contrastano con le voci di crisi, creando un quadro contraddittorio. Resta da vedere se la coppia affronterà le speculazioni pubblicamente, o se la situazione si evolverà in un modo diverso. Le aspettative future e l’incertezza intorno alla loro relazione continuano a destare l’interesse dei media e dei fan.