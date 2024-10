Altro cambiamento per Berrettini, si separa dal coach Roig

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha annunciato su Instagram la decisione di separarsi dal suo allenatore Francisco Roig. La comunicazione è arrivata dopo la sconfitta di Berrettini nei quarti di finale del torneo ATP di Vienna, dove ha affrontato il russo Karen Khachanov. Attualmente, Berrettini è classificato al numero 41 nella classifica ATP.

Nel post, Berrettini ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Roig per il lavoro svolto durante l’anno. Ha sottolineato l’impegno profuso dal suo coach e i risultati ottenuti insieme, evidenziando che questa esperienza professionale è stata fondamentale per la sua crescita, sia nelle competizioni sportive che nella vita personale. Concludendo il suo messaggio, Berrettini ha augurato a Roig il meglio per il futuro, accompagnando i suoi auguri con un incoraggiante “In bocca al lupo”.

La separazione dal coach rappresenta un cambiamento significativo per Berrettini, che negli ultimi tempi ha affrontato diverse sfide e incertezze nella sua carriera tennistica. La decisione di cambiare allenatore potrebbe essere motivata dalla volontà di trovare nuove strategie e approcci per migliorare le proprie prestazioni nel circuito ATP. La figura di un allenatore è cruciale nella carriera di un atleta, poiché influisce non solo sulle tecniche di gioco, ma anche sullo stato mentale e sulla preparazione fisica dell’atleta.

Berrettini avrà ora bisogno di riflettere su quale percorso intraprendere e quale possa essere il prossimo step per la sua carriera. La scelta di un nuovo coach sarà fondamentale per la sua evoluzione nel tennis professionistico, considerando gli obiettivi ambiziosi che il tennista ha per il futuro.

In questo periodo di transizione, sarà interessante osservare le prossime mosse di Berrettini e come affronterà le gare future, specialmente in vista dei tornei di fine stagione e degli eventuali impegni futuri. La capacità di adattamento e la resilienza sono qualità essenziali che il giocatore dovrà mettere in campo per continuare a competere ai massimi livelli.