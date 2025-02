Altri poliziotti circondati al Quarticciolo a Roma, 19 persone fermate

Mercoledì sera, al Quarticciolo di Roma, i poliziotti sono stati accerchiati da un gruppo di circa 20 persone, tutte extracomunitarie. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, nello stesso quartiere dove in mattinata i carabinieri avevano subito un’aggressione durante un’operazione antidroga. La situazione è iniziata quando una pattuglia della Questura ha fermato una Toyota Aygo in via Palmiro Togliatti; il conducente, un cittadino straniero, ha tentato di fuggire imboccando il senso opposto di marcia. Tuttavia, grazie all’intervento di un’altra auto di polizia, il conducente è stato bloccato in via Ostuni.

Nonostante l’arresto, il gruppo ha circondato gli agenti, consentendo al guidatore di scappare. In risposta a questo episodio, la polizia ha lanciato un blitz in via Ostuni, mobilitando 10 volanti e un contingente di forze dell’ordine. In totale, sono state fermate 19 persone, tra cui il conducente dell’auto, poi rintracciato. Tutti i fermati sono stati portati nell’ufficio immigrazione per valutare eventuali espulsioni dal territorio nazionale. Tre dei fermati hanno ricevuto un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre un quarto è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.

Questo episodio si aggiunge a un precedente incidente avvenuto lunedì, quando alcuni poliziotti erano stati accerchiati da un gruppo di spacciatori stranieri.