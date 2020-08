Ci sono due positivi tra i tamponi effettuati sui 107 passeggeri (su 124) che si sono sottoposti volontariamente al test rapido effettuato all’arrivo ieri in aeroporto con un volo da Malta. Due casi che si aggiungono ai 4 già registrati ieri sul volo da Ibiza. E c’è attesa nelle prossime ore per i risultati dei tamponi per chi viaggiava sul volo di ieri sera da Barcellona.

“La percentuale è in linea con i dati dei test sierologici che avevamo effettuato in Piemonte. Quel che però è più preoccupante è che queste persone sono tutte positive e contemporaneamente presenti”, spiega il commissario Asl Città di Torino, Carlo Picco. I quattro trovati positivi ieri, infatti, arrivano tutti da Ibiza “e se il dato dei positivi a Caselle non ci dà un’idea della situazione italiana, lo fa per quanto riguarda i paesi a rischio. Per questo l’invito in questo preciso momento è evitare di fare viaggi all’estero: recandosi in Paesi con un alto numero di contagi, aumenta il rischio anche in Italia e non ne abbiamo bisogno”.

Ai test effettuati allo scalo di Caselle, cresce anche il numero dei contagi per chi rientra anche in auto, in treno o in pullman non solo da Malta e Spagna, ma anche dagli altri Paesi – Grecia e Croazia – in cui la diffusione del coronavirus corre con velocità preoccupante. Ieri erano 13.