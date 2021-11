My Social Collection, Alba-Robot, Security Forge, Timelapselab, Pigro, Regensight, PerPranzo ed Aircnc: sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech che ha debuttato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

My Social Collection è una startup che ha sviluppato una piattaforma social dedicata all’intrattenimento. Fondata nel 2020 da Tomaso Buscema, ha chiuso un round seed di 90mila euro nel 2021. È accelerata da Unicredit Start Lab.

Alba-Robot è una startup che sviluppa sistemi di mobilità evoluta per disabili. Fondata nel 2019 da Andrea Bertaia e Giacomo Moiso, e cresciuta a I3P – Incubatore Imprese Innovative Politecnico Torino e ha raccolto finora 1,5 milioni di finanziamenti.

Security Forge è una startup attiva nel settore della protezione dei dati e della sicurezza informatica. Fondata a Pisa nel 2018 da Antonio La Marra, è incubata al Polo Tecnologico Navacchio.

Timelapselab, è una startup che sviluppa ‌dispositivi‌ ‌industriali‌ ‌intelligenti‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌gestione‌ ‌dei‌ ‌cantieri‌ ‌da‌ remoto‌ ‌con‌ ‌annesso‌ ‌software‌ ‌basato‌ ‌sull’intelligenza‌ artificiale.‌ ‌È stata fondata da Damiano Bauce nel 2019.

Pigro è una startup innovativa che offre assistenti virtuali chiavi in mano per l’helpdesk in grado di rispondere alle domande dei clienti e di affiancare gli operatori per quelle più complesse. È stata fondata nel 2021 da Nicolò Magnanini e Nicola Abbasciano.

Regensight è una startup basata a Roma, fondata nel 2019, che sviluppa tecnologie per i disturbi della vista grazie a tecnologie come la realtà aumentata, l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale e la tracciabilità digitale dei farmaci.

PerPranzo è un servizio che connette i ristoranti con le aziende del territorio per la gestione della pausa pranzo. Il progetto è sviluppato da una startup fondata da Angelo Nodari, Marco Vanett e Fabio Micheletti nel 2018.

Aircnc è una startup che ha sviluppato una piattaforma B2B di manufacturing as a service che ha l’obiettivo di connettere clienti e fornitori dell’industria manifatturiera. È stata fondata da Elena Fagnani, Filippo Fagnani, Alberto Bernasconi e Gianfranco Fagnani nel 2018.

The Italian Startup Database, i numeri del Db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 350 schede di startup.