Si occupano di soluzioni abitative efficienti e a prezzo calmierato, di investimenti, di carne vegana (stampata in 3D), di archiviazione e di nuovi sistemi per i pagamenti. Sono Planet Smart City, Moneyfarm, NOVAMEAT, Babylon Cloud e Truelayer, sono le cinque nuove startup entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco quali sono.

Planet Smart City è una startup fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni (con sedi a Torino e Londra), che si occupa di smart social housing, dello sviluppo cioè di soluzioni abitative con alti standard di efficienza, destinate alla vendita o all’affitto a canoni calmierati. Nel 2020 ha chiuso il quarto round di investimento di 24 milioni, raccogliendo dalla sua costituzione 74,5 milioni di euro.

Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel 2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni di euro.

NOVAMEAT è una startup fondata nel 2018 da Giuseppe Scionti. La società, basata a Barcellona, lavora allo sviluppo su larga scala di un prodotto analogo della carne con una tecnologia innovativa (la stampa 3D), sostenibile ed etica. La sua bistecca 2.0 è stata nominata la “bistecca a base vegetale più realistica” a livello globale. Nel 2021 ha chiuso round seed di 250 mila euro con NEOTEC Creación de empresa, fondo del governo spagnolo.

Babylon Cloud, è una startup fondata nel 2014 da Alessandro De Losa e basata a Milano. Si occupa di archiviazione, in particolare di cloud storage. La sua missione è realizzare sistemi per raccogliere, conservare, sincronizzare e condividere dati.

Truelayer, è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da italiani e con base Londra che diventa unicorno negli ultimi mesi, dopo Depop e Soldo.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech. A oggi il database di Italian Tech conta 131 schede di startup.