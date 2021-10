Quattro nuove startup sono entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco quali sono

Bridge Insurance Services è una startup che si occupa di Insurtech (il settore in cui la tecnologia e l’innovazione incontrano i prodotti assicurativi) e che ha lanciato viteSicure, portale per la vendita di polizze vita completamente online e tramite una piattaforma di API (librerie di software utilizzabili in diversi applicativi). Bridge Insurance Services ha chiuso un round di investimento seed da 500 mila euro con Reale Group e RGAx. La startup, in cui aveva in precedenza investito Digital Magics, è stata fondata nel 2019 a Milano da Eleonora Del Vento e Alessandro Turra, che avevano già lanciato Royal Insurance, più nota come Direct Line.

Engagigo, startup che gestisce Endu, piattaforma digitale per sport di endurance (running, cycling, triathlon, nuoto, sci), ha chiuso un round di investimento da 1 milione di euro con CDP – Cassa depositi e prestiti (attraverso il suo Fondo Rilancio Startup). L’azienda, fondata nel 2016 da Sport Data Management (società di Andrea Balestrieri) e da Marco Gilardi, vuole coniugare la promozione territoriale dell’Italia con la pratica sportiva. Un round dello stesso importo era stato già chiuso nel 2018 con Capital B!, Borealis Tech Ventures e Boost Heroes.

Matchplat è una startup che offre analisi di mercato, utilizzando tecnologie di Intelligenza Artificiale: ha raccolto 3,5 milioni di euro di cui la maggior parte in aumento di capitale e il resto fra debito bancario e partecipazione a bandi. La startup è stata fondata nel 2015 ad Adro (in provincia di Brescia) da Andrea Gilberti, Elia Calissi e Yuri Sabbadini e ora una valutazione di 27 milioni di euro. Con il capitale raccolto l’azienda punta a consolidare il mercato italiano e aprire quello tedesco e britannico.

MyLab Nutrition Group, startup che vende integratori alimentari tramite una consulenza interattiva basata su analisi dei dati e Intelligenza Artificiale, ha chiuso un round di investimento da 600 mila euro con CDP – Cassa depositi e prestiti (attraverso il Fondo Rilancio Startup), LVenture Group, Net4Capital e altri investitori. La startup, fondata a Roma da Gianluca Perra e Daniele Fumi nel 2018, ha fra i propri soci anche l’ex calciatore Francesco Totti con la sua società Lieri 33.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech. A oggi il database di Italian Tech conta 126 schede di startup.