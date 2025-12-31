Altoparlante Bluetooth 5.0 Italia

Questo altoparlante Bluetooth 5.0 ha un design resistente a polvere e acqua e una portata fino a 10 metri. compatto, in formato mini e leggero, pesando solo 165 g, il che lo rende portatile e ideale per i viaggi.

L’altoparlante è dotato di un altoparlante magnetico a piena frequenza da 45 mm che produce bassi potenti e suono chiaro, oltre a un microfono integrato per le chiamate in vivavoce.

Dispone di una porta Aux da 3,5 mm per l’uscita audio e di uno slot per schede TF per ascoltare i file audio.

L’altoparlante ha tre diverse modalità di luce e può essere collegato a diversi dispositivi come smartphone, tablet, laptop, TV, desktop, lettore MP3, proiettore, console di gioco e macchina per karaoke.

È possibile collegare due altoparlanti contemporaneamente per creare un suono surround stereo, ma è necessario acquistare due unità.

