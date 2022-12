Altobello urla e piange in piena notte: “Chiamate qualcuno! Mi sono spezzata una costola”

Nottata movimentata al GF Vip. Daniele Dal Moro ha litigato con Charlie Gnocchi subito dopo la puntata e poi ha discusso anche con Sarah Altobello. Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli ha rivelato al veneto che Sarah e Alberto in camera stavano parlando di lui dandogli dell’aggressivo e violento. Poi Edoardo Tavassi ha gettato benzina sul fuoco: “Sarah l’ha fatto anche con me, lei fa questo. Adesso con te, ha fatto capire che ha paura di te! Ma si può avere paura di te dai?!”

Daniele quindi ha affrontato la Altobello: “Perché devi parlare di me? Parli male di me e vuoi passare dalla parte della ragione? Sparli di me anche con Wilma. Ma tu sei una grande. Sta di fatto che io di te non sparlo e tu sì. Se mi arrabbio sbaglio? Allora ti dirò grazie che mi parli alle spalle. Se tu vieni da me e mi muovi una critica ci sta, ma se sparli dietro mi incavolo. Io non mi metto a sparlare di te, o Edoardo e Micol. E smettila di dire ca**ate. A me non piace come parli non capisco un ca**o quando parli!”

Altobello urla dal dolore: “Ti prego devi chiamare qualcuno!”

Da Forum a Grey’s Anatomy il passo è stato breve. Dopo aver litigato con Dal Moro, la Altonello si è messa a letto ed ha iniziato a gridare e piangere: “Alberto aiuto sto male, non posso muovermi sto malissimo. Ha fatto crack, sto male ti prego chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato. Aiuto fai qualcosa, mi sono spezzata una costola. Mi fa malissimo ca**o“.

Alberto De Pisis si è precipitato fuori dalla camera e si è diretto in confessionale. Oriana nel cortile ha riferito quello che è successo a Luca Onestini e Daniele: “Lei aveva dolori alle costole da due giorni. Secondo me piange per la lite con te Dani e non per altro. Adesso sono andati in confessionale a chiedere antidolorifici per lei. Ora Edoardo e Antonella sono con lei a letto. Se è arrivato il medico? Non lo so, erano in confessionale“.

Mi pare ovvio che non si tratti di una costola rotta, al massimo sarà un dolore intercostale.

