Alto Montano ricoverato in ospedale: ha subito un intervento. Cosa sta succedendo al campione

Aldo Montano, lo schermidore noto per le sue imprese sportive, ha annunciato di essere stato operato per inserire una protesi all’anca. La notizia è stata diffusa dallo stesso atleta sui suoi canali social, dove ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno durante questo momento difficile. Accanto a lui in ospedale c’era la moglie Olga Plachina, campionessa olimpica di atletica.

L’intervento chirurgico era diventato necessario a causa di una necrosi all’anca che tormentava Montano da due anni. Lo schermidore aveva spiegato di aver dovuto rimandare più volte l’operazione, che si è finalmente svolta con successo presso l’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo. Aldo Montano ha voluto ringraziare il dottor Cheli, il professor Porcellini e tutto lo staff medico che lo ha assistito durante l’intervento.

Non solo l’anca, ma anche la spalla sinistra di Montano necessita di un’operazione chirurgica. Lo schermidore ha ammesso di aver “usurato parecchio il proprio corpo” durante la sua carriera sportiva e che ora è giunto il momento di pensare al proprio benessere futuro. Parla ai tanti giovani che intraprendono una vita fatta di sport:

“L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate …”

Con la moglie Olga Plachina accanto a sé in ospedale, Aldo Montano guarda già oltre, pensando alla sua “seconda parte di vita” in cui non ci saranno più competizioni ma molte altre belle esperienze da vivere.

La storia d’amore tra Aldo Montano e Olga Plachina è nota al pubblico, nonostante i 18 anni di differenza che li separano. La coppia si è sposata nel 2016 dopo un breve fidanzamento seguito al colpo di fulmine che li ha uniti, e hanno due figli. Ora la campionessa olimpica di atletica è al fianco del marito durante questo momento delicato, dimostrando ancora una volta di essere una presenza preziosa nella vita di Aldo Montano.

