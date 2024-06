Alto come un bambino, la stazza lo ha reso il più grande al mondo

Spopolano sui social network i video che mostrano un felino domestico di nome Kefir: il quattro zampe è il gatto più grande al mondo.

Un fenomeno che ha trovato una sempre maggiore diffusione negli ultimi anni è la creazione di profili social per condividere video e immagini dei propri animali domestici. Tra i profili che hanno riscosso il maggior numero di visualizzazioni vi è quello dedicato al gatto più grande del mondo, un micio dal manto bianco di nome Kefir. Le foto che mostrano come il gatto raggiunga quando è in piedi due zampe l’altezza della bambina che vive con lui hanno emozionato milioni di utenti del web.

Il web impazzisce per il gatto Kefir, è tra gli esemplari di felino domestico dalle dimensioni maggiori al mondo

I filmati del gatto Kefir sono stati condivisi su TikTok al profilo Maine Coon Kefir (all’account social @maine coon kefir) e su Instagram all’account social @yuliyamnn.

Kefir è un gatto di due anni di razza Maine Coon dal manto bianco. Il quattro zampe vive a Staryj Oskol, una città della Russia europea sudoccidentale, insieme alla proprietaria Julia Minina e alla figlia di quest’ultima di circa sette anni di età. Il micio ha un peso di tredici chili e quando si erge sulle due zampe posteriori raggiunge l’altezza della sorellina umana. Un video condiviso sui social mostra come il gatto sia cresciuto in modo impressionante nel giro di pochi mesi.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> 225 giorni in pochi secondi: la crescita del cucciolo testimoniata in un video incredibile

Considerato da molti come il gatto più grande del mondo, in realtà Kefir non ha vinto alcun primato. Il primo posto nella classifica è detenuto dal gatto Fenrir Antares Powers, un esemplare Savannah che vive nel Michigan. Nonostante ciò le dimensioni di Kefir sono davvero sorprendenti e i suoi filmati hanno riscosso un notevole successo tra gli utenti del web.

@mainecoonkefir #mainecoonKefir ♬ Daft Punk Is Playing at My House (Soulwax Shibuya Mix) – LCD Soundsystem

Il protagonista dei video è un meraviglioso esemplare di razza Maine Coon, una delle razze di felini domestici dalle dimensioni maggiori. I gatti Maine Coone sono una delle razze più antiche del Nord America, originarie dello Stato del Maine. Questi quattro zampe sono animali estremamente socievoli e affettuosi, caratterizzati da una folta pelliccia che permette loro di sopravvivere alle fredde temperature dello stato americano.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Incredibile intervento chirurgico su un gatto cardiopatico: è la prima volta

Per via delle grandi dimensioni, i Maine Coon possono essere soggetti a problemi di salute, tra cui la cardiomiopatia ipertrofica felina e la displasia dell’anca. Molto popolare alla fine del diciannovesimo secolo, questa razza è tornata in auge negli ultimi anni diventando la terza razza di gatto con pedigree più amata al mondo. La dolcezza e la bellezza dei gatti Maine Coon appare evidente dai video condivisi sui profili social dedicati a Kefir. (di Elisabetta Guglielmi)