Alti livelli di inquinamento peggiorano la salute mentale delle persone con demenza

I ricercatori del King’s College di Londra hanno scoperto che l’esposizione all’inquinamento atmosferico è associata a un aumento dell’uso dei servizi di salute mentale da parte delle persone con demenza. Nell’ultimo anno, sono emerse evidenze sul legame tra inquinamento atmosferico e aumento del rischio di sviluppare la demenza. Ma poco si sa invece su come l’esposizione alle forme più comuni di inquinamento atmosferico – biossido di azoto (NO2) e particolato – possa avere un impatto sulle persone che già vivono con questa condizione. Ora, questa nuova ricerca suggerisce un effetto a catena dell’inquinamento atmosferico sui servizi sanitari già sovraccaricati e sulla vita delle persone affette da demenza.

Con l’aumentare dell’inquinamento aumenta anche il ricorso ai servizi di salute mentale

I ricercatori hanno esaminato l’utilizzo dei servizi di salute mentale per un periodo di 9 anni da parte di oltre 5.000 persone di età pari o superiore a 65 anni. Tutti i partecipanti vivevano in quattro distretti del Sud di Londra – Croydon, Lambeth, Lewisham o Southwark – dopo la diagnosi iniziale di demenza tra il 2008 e il 2012. Lo studio, pubblicato sulla rivista medica BMJ Mental Health, ha misurato la funzione cognitiva e la salute in tre momenti diversi: fino a 12 mesi dopo la diagnosi, fino a cinque anni dopo la diagnosi e fino a nove anni dopo la diagnosi. Hanno quindi esaminato le stime trimestrali pubblicate per NO2 e particolato, coprendo le aree intorno alle case dei partecipanti durante lo stesso periodo di tempo. Con l’aumentare della dose di inquinamento atmosferico è aumentata anche la probabilità per le persone con demenza di dover ricorrere ai servizi di salute mentale.

Migliorare la qualità dell’aria può avere un impatto positivo sulla salute mentale delle persone con demenza

Coloro che vivevano nelle aree con livelli più alti di NO2 sono risultate avere il 27% in più di probabilità di utilizzare i servizi di salute mentale rispetto a quelli che vivevano nelle aree con i livelli più bassi, mentre quelli esposti ai livelli più alti di particolato avevano il 33% in più di probabilità di usarli. Gli effetti sono apparsi più forti per le persone con demenza vascolare rispetto ad altre forme di demenza. I risultati suggeriscono quindi che l’inquinamento atmosferico potrebbe avere il suo effetto attraverso l’impatto sulla salute fisica – e quindi sulle attività quotidiane – delle persone con demenza, e potrebbe quindi essere dannoso per la loro salute mentale. A causa della natura osservativa di questo studio, i ricercatori hanno affermato che «non è possibile trarre conclusioni definitive» su causa ed effetto. Tuttavia, hanno suggerito che se il livello annuale di esposizione al particolato a Londra venisse ridotto, come raccomandato dall’Alzheimer’s Research UK e dall’Organizzazione mondiale della sanità, il numero di contatti con i servizi di salute mentale effettuati da persone con demenza potrebbe diminuire del 13%.