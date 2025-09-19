Alternative economiche per il MagSafe in Italia

Se avete appena acquistato un iPhone Air e state cercando un modo per ricaricarlo senza spendere 115€ per il MagSafe Battery di Apple, ci sono diverse alternative più economiche. Ecco cinque opzioni utili per caricare il vostro smartphone.

Il primo prodotto consigliato è il power bank Baseus, modello Enerfill, compatibile con la tecnologia MagSafe. Con una capacità di 10.000 mAh, questo accessorio può ricaricare l’iPhone Air fino a tre volte da 0 a 100%, al prezzo di 23,35€, quasi 100€ in meno rispetto all’opzione Apple. Anche se è più spesso, offre una maggiore durata della batteria.

Un’altra valida alternativa è il power bank di UGREEN, che offre anch’esso 10.000 mAh compatibile con MagSafe. Questo modello eroga potenza di 20W ed è in vendita a 25,99€, sempre molto più economico rispetto al MagSafe di Apple.

Se cercate qualcosa di più leggero e portatile, UGREEN propone un power bank da 5.000 mAh, modello Nexode. Questo accessorio è sottile e simile all’originale di Apple, ma costa solo 21,18€ su Amazon.

Anker offre il MagGo power bank, con una capacità di 10.000 mAh e certificato Qi2. Grazie ai suoi 15 W di potenza di ricarica, accelera i tempi per ricaricare l’iPhone Air, a un prezzo di 55,99€, che rimane peraltro inferiore a quello di Apple.

Infine, il modello Picogo di Baseus presenta una potenza di 27 W e un design compatto. Questo power bank da 10.000 mAh è disponibile su Amazon a 35€, un’ottima occasione per chi cerca funzionalità e risparmio.