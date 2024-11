ALTER EGO: L’Album di Debutto di LISA

Lisa annuncia il suo atteso album solista “ALTER EGO”, un progetto che celebra la sua evoluzione artistica. Il lancio dell’album è accompagnato da un video sui social in cui Lisa interpreta cinque personaggi distinti, ognuno rappresentativo delle diverse personalità del disco, ispirandosi al simbolo della stella a cinque punte.

L’attesa per “ALTER EGO” è stata alimentata dai singoli di successo che hanno preceduto l’album. Tra questi, “Moonlit Floor (Kiss Me)”, un tributo all’iconica “Kiss Me” dei Sixpence None the Richer, attualmente presente nella Top 50 dell’airplay radiofonico italiano. “Rockstar”, un altro singolo, ha superato i 320 milioni di stream ed è entrato nella Top 10 della classifica globale di Spotify. Inoltre, “New Woman” feat. Rosalía ha raggiunto la Top 15 della stessa chart con oltre 250 milioni di stream, permettendo a Lisa di vincere il premio per la Best Collaboration agli EMA 2025.

L’annuncio dell’uscita di “ALTER EGO”, prevista per il 28 febbraio, arriva in un periodo di grande successo per Lisa, che ha recentemente concluso un tour di 5 fan meeting sold out in Asia. La sua crescente popolarità è confermata dalla presenza sulla copertina di 10 edizioni internazionali di Billboard, inclusi Italia, Stati Uniti, Brasile e Giappone. Questo progetto rappresenta un momento significativo non solo per la sua carriera musicale, ma anche per il suo debutto come attrice nella prossima stagione di The White Lotus su HBO.

Con miliardi di stream all’attivo e una fanbase globale in costante crescita, Lisa è pronta a conquistare nuovamente il mondo della musica e ad affrontare nuove sfide nel mondo dell’intrattenimento. La sua continua evoluzione artistica è segno della sua determinazione e del suo talento, destinato a lasciare un’impronta duratura sia nella musica che nelle altre forme d’arte.