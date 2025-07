Alter Bridge: nuovo album e concerti in Italia nel 2026

In attesa del nuovo capitolo musicale, gli Alter Bridge hanno svelato importanti dettagli sul loro prossimo lavoro. Il loro album omonimo, previsto per il 9 gennaio 2026, verrà pubblicato tramite Napalm Records.

Le nuove canzoni sono il frutto di due mesi di intensa registrazione, effettuata in primavera presso il celebre studio 5150 in California e nello studio di registrazione di Elvis in Florida. L’album include dodici tracce, tra cui titoli come “Silent Divide”, “What Lies Within” e “Slave To Master”.

Inoltre, la band ha annunciato il “What Lies Within Tour”, che farà tappa in Italia con due concerti: il 2 febbraio 2026 all’Atlantico di Roma e il 3 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo. A supporto, si esibiranno i gruppi Daughtry e Sevendust.

I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso diversi canali: sul sito ufficiale della band, su Metalitalia dalle 11:00 del 17 luglio fino alle 10:00 dell’18 luglio, e in vendita generale su Vivaticket a partire dalle 11:00 del 18 luglio. Saranno disponibili anche pacchetti VIP.

La tracklist completa dell’album include:

1. Silent Divide

2. Rue The Day

3. Power Down

4. Trust In Me

5. Disregarded

6. Tested And Able

7. What Lies Within

8. Hang By A Thread

9. Scales Are Falling

10. Playing Aces

11. What Are You Waiting For

12. Slave To Master

I dettagli sull’album e le date del tour sono già stati ampiamente condivisi sui canali ufficiali della band.