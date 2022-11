Alter Bridge, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Alter Bridge, la scaletta dei concerti della band di Mark Tremonti e Myles Kennedy nel 2022: le canzoni del live di Milano.

One night only. Gli Alter Bridge tornano in Italia, come consuetudine per i loro tour europei, ma stavolta solo per una serata. E in una delle location più importanti in assoluto del nostro Paese, forse la più prestigiosa per quanto riguarda gli eventi al chiuso. Una data attesa a lungo dai fan di una delle rock band più incisive di quest’epoca, capitanata da talenti straordinari come Myles Kennedy e Mark Tremonti, rispettivamente una delle voci migliori del rock moderno e uno dei chitarristi più completi. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta di questo unico live italiano?

Alter Bridge in tour nel 2022: la data italiana

Non è la prima volta che la band di Orlando suona in Italia. In ogni tour europeo, o quasi, i quattro ragazzi americani si sono concessi almeno una tappa nel nostro Paese. Stavolta però toccheranno lo Stivale per un solo appuntamento, seppur di grande prestigio, a Milano.

Concerto

La data da segnare con il circoletto rosso sul calendario è quella del 25 novembre, giorno del concerto previsto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), prima di ripartire verso il resto dell’Europa continentale, dalla Croazia all’Austria, dalla Germania ai Paesi Bassi, prima di toccare Albione e il Regno Unito.

La scaletta del concerto degli Alter Bridge

Reduci dalla pubblicazione di un album straordinario, per certi versi il migliore della loro carriera, Pawns & Kings, gli Alter Bridge hanno accumulato ormai una serie di dischi di alto livello (ben sette), e possono costruire scalette variegate ma in grado di regalare ai fan uno spaccato della loro intera storia. Per questo tour, hanno infatti scelto di riproporre grandi classici ma senza far mancare brani degli ultimi album.

Questa la possibile setlist del concerto di Milano, basata su quella ascoltata pochi giorni fa a Monaco di Baviera:

– Siler Tongue

– Addicted to Pain

– Before Tomorro Comes

– This Is War

– Broken Wings

– Wouldn’t You Rather

– Isolation

– Waters Rising

– Pawns & Kings

– My Champion

– Metalingus

– In Loving Memory (acustica)

– Blackbird

– Rise Today

– Cry of Achilles

– Open Your Eyes