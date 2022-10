Altea Green Power, Integrae SIM conferma Buy e lima target price

– Integrae SIM ha abbassato a 5,00 euro per azione da 5,40 euro il target price su Altea Green Power, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, e confermato il giudizio sul titolo a “Buy“. L’upside potenziale è superiore al 100%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso un valore della produzione pari a 7,5 milioni di euro in crescita del 181% rispetto al primo semestre 2021 e un utile pari a 1,2 milioni di euro +94%.

Alla luce dei risultati, gli analisti confermano quasi integralmente le stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2022 pari a 16,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 6 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 36,4%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 36,5 milioni di euro CAGR 2021- 2026: 42,5% nel 2026, con EBITDA pari a 13,5 milioni di euro corrispondente ad un EBITDA margin del 37%, in crescita rispetto ai 2,15 milioni di euro del 2021 corrispondente ad un EBITDA margin del 34,5%.