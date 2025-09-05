Altatto Bistrot: il nuovo inizio della cucina vegetale a Milano

Altatto Bistrot, noto ristorante vegetariano e vegano, si prepara a un cambio di sede dopo cinque anni nel quartiere di Greco. Fondato da Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri, il nuovo locale sarà situato in Via Zumbini 39, in Barona. Questo trasferimento rappresenta un’evoluzione, non una chiusura. L’obiettivo è migliorare la struttura e il format, continuando a offrire alta cucina vegetale e a bilanciare meglio vita lavorativa e personale.

Sara Nicolosi spiega che il precedente locale, sebbene ricco di significato, limitava l’interazione tra cucina e sala. La nuova sede, più spaziosa, manterrà un’atmosfera intima, ma permetterà una maggiore visibilità della preparazione dei piatti. Il nuovo progetto prevede anche più coperti, favorendo permanenze più lunghe e un servizio meno vincolato a turni rigidi.

Il trasferimento è anche una scelta personale per Nicolosi, che abita lontano dal vecchio locale e desidera conciliare lavoro e famiglia. Il nuovo spazio è un angolo ben posizionato, ideale per attrarre clienti. Inoltre, accoglierà due cucine: una per il bistrot e l’altra per il catering, fondamentale per il progetto.

L’architettura del locale sarà curata da Nicola Lorini, puntando su materiali grezzi e pezzi unici, creando un ambiente naturale. In cucina, continueranno a essere utilizzati ingredienti stagionali e fermentazioni, con un menu che cambierà frequentemente. Saranno mantenuti anche i due menu degustazione storici da 4 e 6 portate, affiancati da nuove esperienze gastronomiche per chi cerca qualcosa di diverso.