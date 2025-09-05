23.4 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Cucina

Altatto Bistrot: il nuovo inizio della cucina vegetale a Milano

Da StraNotizie
Altatto Bistrot: il nuovo inizio della cucina vegetale a Milano

Altatto Bistrot, noto ristorante vegetariano e vegano, si prepara a un cambio di sede dopo cinque anni nel quartiere di Greco. Fondato da Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri, il nuovo locale sarà situato in Via Zumbini 39, in Barona. Questo trasferimento rappresenta un’evoluzione, non una chiusura. L’obiettivo è migliorare la struttura e il format, continuando a offrire alta cucina vegetale e a bilanciare meglio vita lavorativa e personale.

Sara Nicolosi spiega che il precedente locale, sebbene ricco di significato, limitava l’interazione tra cucina e sala. La nuova sede, più spaziosa, manterrà un’atmosfera intima, ma permetterà una maggiore visibilità della preparazione dei piatti. Il nuovo progetto prevede anche più coperti, favorendo permanenze più lunghe e un servizio meno vincolato a turni rigidi.

Il trasferimento è anche una scelta personale per Nicolosi, che abita lontano dal vecchio locale e desidera conciliare lavoro e famiglia. Il nuovo spazio è un angolo ben posizionato, ideale per attrarre clienti. Inoltre, accoglierà due cucine: una per il bistrot e l’altra per il catering, fondamentale per il progetto.

L’architettura del locale sarà curata da Nicola Lorini, puntando su materiali grezzi e pezzi unici, creando un ambiente naturale. In cucina, continueranno a essere utilizzati ingredienti stagionali e fermentazioni, con un menu che cambierà frequentemente. Saranno mantenuti anche i due menu degustazione storici da 4 e 6 portate, affiancati da nuove esperienze gastronomiche per chi cerca qualcosa di diverso.

Articolo precedente
Sogna Ragazzo Sogna: La Magia di Roberto Vecchioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.