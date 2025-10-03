15.5 C
Alta Velocità in Italia: opportunità e sfide per il futuro

Un recente studio presentato all’Expo Ferroviaria segnala che il mercato dell’Alta Velocità ferroviaria in Italia potrebbe generare benefici socio-economici significativi, stimati in mezzo miliardo di euro all’anno. Realizzato dal Centro di Ricerca Green dell’Università Bocconi e commissionato da Sncf Voyages Italia, il rapporto evidenzia le potenzialità del settore, pur evidenziando sul campo alcune limitazioni infrastrutturali e normative.

Oliviero Baccelli, esperto di trasporti di Green, e Caroline Chabrol, direttrice di Sncf Voyages Italia, hanno condiviso che l’ingresso di un nuovo operatore ferroviario potrebbe avere un impatto positivo in vari ambiti. L’attuale scenario, però, presenta ostacoli per i nuovi operatori, inclusi i criteri di assegnazione delle tracce orarie.

Sncf Voyages Italia, che prevede di lanciare 9 collegamenti giornalieri tra Torino e Napoli e 4 tra Torino e Venezia, è ottimista riguardo ai benefici economici. I dati suggeriscono che la partecipazione di questo operatore potrebbe portare a una riduzione dei costi esterni per 91 milioni di euro, grazie al trasferimento di passeggeri da mezzi inquinanti come auto e aerei. Inoltre, si prevede un risparmio di tempo e costi, contribuendo all’occupazione e al Pil nazionale.

Tuttavia, l’Italia deve affrontare sfide per allinearsi con il resto d’Europa. Attualmente, alcune tratte risultano sature e la crescita dell’offerta e della domanda nel settore è limitata. Il piano nazionale di espansione della rete ferroviaria, che prevede significativi investimenti, è ancora in fase di implementazione, con l’obiettivo di migliorare la competitività e la sostenibilità del sistema ferroviario italiano.

