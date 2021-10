In queste ore un campo di alta pressione sta via via espandendosi con sempre maggior vigore su gran parte dell’Italia, con tempo in prevalenza stabile. Questo periodo però non durerà a lungo: da metà settimana è infatti previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che la settimana si aprirà nel segno di un’estrema stabilità atmosferica grazie alla rimonta in grande stile dell’alta pressione delle Azzorre, con contributi subtropicali africani, che si allungherà a buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove saranno possibili gli ultimi rovesci, localmente temporaleschi. a causa del transito di un vortice ciclonico in allontanamento verso l’Egeo.

Martedì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature massime ben oltre le medie climatiche di riferimento: al Centro Sud e Isole Maggiori sono attese punte fin verso i 22-23°C durante le ore più calde. Da segnalare soltanto il ritorno di qualche nebbia in Pianura Padana, specie nel corso delle prime ore del giorno. Mercoledì 20 i primi segni di un peggioramento del tempo si noteranno sulle regioni del Nordovest dove le nubi si faranno sempre più evidenti e capaci inoltre di provocare qualche occasionale precipitazione, generalmente di debole intensità. Il clou del peggioramento è atteso però nel corso di giovedì quando una nuova perturbazione porterà diffuse precipitazioni su Liguria, Lombardia e Triveneto; ci sarà inoltre spazio anche per un moderato peggioramento su alcuni tratti del Centro come su Umbria, Lazio e Abruzzo. Il fronte perturbato poi si sposterà verso Sud interessando alcune regioni.

NEL DETTAGLIO

Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: instabile su Calabria ionica e Sicilia. Martedì 19. Al nord: tornano foschie o nebbie al mattino. al centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al sud: leggera instabilità in Sicilia, meglio altrove. Mercoledì 20. Al nord: piovaschi in Liguria e sui rilievi, molte nubi altrove. al centro: nubi irregolari in Toscana, sole altrove. Al sud: stabile e soleggiato. Da giovedì peggiora al Nord e parte del Centro.

