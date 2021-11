alt-J 📣La band indie rock inglese farà tappa in Italia per due imperdibili appuntamenti. Le date:

📍17 giugno 2022 Roma ’Auditorium Parco della Musica – Cavea

📍18 giugno 2022 Bari, Porto di Bari 👉Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di martedì 23 novembre. Scopri i dettagli: