Alstom realizzerà due lotti dell’infrastruttura della Linea 4 della tranvia di Firenze

– Alstom, leader globale nella mobilita` intelligente e sostenibile, si e` aggiudicata un contratto dal Comune di Firenze dal valore di 50 milioni di euro per la realizzazione di armamento, catenaria, sottostazioni e impianto di illuminazione della Linea 4.2 del sistema tranviario cittadino, con un’opzione per la Linea 4.1, dal valore di 49 milioni di euro. La gara e` stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria CMB insieme ad Alstom, Hitachi Rail e ComNet, e prevede interventi su 5,3 chilometri 11 fermate della Linea 4.2 Campi Bisenzio-Piagge. La linea 4.2 colleghera` la stazione Le Piagge a San Donnino e da questo punto fino al centro di Campi Bisenzio.

Il contratto comprende l’opzione per il secondo lotto, che interessera` i 6,3 chilometri della Linea 4.1 Piagge-Leopolda 13 fermate che colleghera` la tratta 4.2 con il centro citta`.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto in questo contratto che conferma la nostra competenza nello sviluppo di una mobilita` suburbana sostenibile ed efficiente. Siamo felici di poter contribuire ad intensificare il sistema di trasporto di Firenze con la realizzazione di oltre 11 chilometri di linea tranviaria che si aggiungono a quanto gia` realizzato per la Linea 2”, ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria. “Con la firma di questo nuovo contratto, rafforziamo la nostra esperienza, ancora una volta riconosciuta, nella fornitura di soluzioni innovative per il trasporto pubblico locale”.