Alsazia e Franconia, un viaggio nella Mitteleuropa delle case a graticcio

Le case a graticcio, note come Maisons à colombages in Francia e Fachwerkhaus in Germania, sono state tema principale di un viaggio in Alsazia e Franconia. Questi edifici del tardo Medioevo hanno un’intelaiatura di travi a vista, con interspazi riempiti di legno e pietre. In Alsazia, le facciate sono dipinte in colori pastello, mentre in Franconia prevale lo stile “francone” con intricate configurazioni di legno. Il viaggio ha incluso anche la famosa Route des vins d’Alsace, conosciuta per i suoi vini bianchi pregiati e la Fränkische Schweiz, ricca di birrifici che seguono l’Editto della Purezza. Gli alloggi comprendevano una mansarda tipica ad Alsazia e un appartamento a Erlangen.

Il tour a Colmar ha toccato vari punti di interesse, tra cui la Maison des Têtes e la Maison Pfister, evidenziando l’architettura locale. A Riquewihr si è visitata Rue du Général de Gaulle tra case a graticcio tradizionali, mentre Kaysersberg ha offerto un tour nel Museo Albert Schweitzer. A Friburgo, il viaggio è stato caratterizzato dalla Cattedrale di Nostra Signora, con una torre imponente e vetrate artistiche.

Norimberga ha svelato il suo passato attraverso l’Antico Municipio e il Castello Imperiale, mentre Coburgo ha mostrato il Castello di Ehrenburg e la fortezza Veste con opere storiche. Un’esperienza ricca di storia, architettura e cultura, con assaggi di birre artigianali e piatti tipici locali. L’itinerario ha permesso di scoprire luoghi significativi, riflettendo l’importanza culturale ed enogastronomica delle due regioni.