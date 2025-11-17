ALPRO Oat Drink Senza Zucchero 8x1L con Vitamine B&D

🔥 Offerta Amazon
ALPRO SUGAR FREE, OAT DRINK, 100% VEGETABLE WITH VITAMINS B2, B12 & D2 (8 Packs x 1 Litre)
Scopri ALPRO SUGAR FREE: Bevanda a base di Avena al 100% Vegetale
In Alpro, siamo pionieri del mondo vegetale e sappiamo che scegliere il plant-based è BUONO PER TE e BUONO PER IL PIANETA! Nasce tutto nel 1980 con l’obiettivo di portare il benessere a tavola per tutti. Più alimenti vegetali consumiamo, maggiore è il bene che facciamo per il nostro pianeta. Ogni sorso conta!
Con la nostra bevanda a base di avena, hai a disposizione un’eccezionale fonte di bontà vegetale. Realizzata con avena coltivata in Europa, è ricca di fibre e calcio, completamente priva di zuccheri e dolcificanti. È BUONA PER TE! E scegliendo un’alimentazione vegetale, contribuisci a preservare l’ambiente. Grazie, avena, sei fenomenale!
Vantaggi Chiave:
- **Senza zuccheri aggiunti**: puoi gustarla senza preoccupazioni!
- **Priva di lattosio e proteine del latte**: perfetta per chi ha intolleranze o allergie.
Questa bevanda è versatilissima: puoi berla calda o fredda, abbinarla ai cereali a colazione, gustarla con il caffè o usarla come ingrediente nelle tue ricette preferite.
Ogni pacco contiene 8 litri di pura bontà vegetale e contribuisce a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta, con un imballaggio composto per l’88% da materiali vegetali.
Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Porta a casa il tuo benessere e fai la differenza, un sorso alla volta!
