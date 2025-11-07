17.3 C
Alpro Almond Drink Sugar Free – 100% Vegetale con Vitamine (8x1L)

Offerta Amazon

Prezzo: €25.69 – €18.32

Valutazione: 4.5 / 5

ALPRO SUGAR FREE, ALMOND DRINK, 100% Vegetable with Vitamins B2, B12, D2, E (8 Packs x 1 Litre)

Scopri Alpro Sugar Free Almond Drink

Alpro è un pioniere nel mondo vegetale, e crediamo fortemente che il cibo vegetale sia buono per te e per il pianeta. Nasciamo nel 1980 con la missione di portare salute a tavola, promuovendo una dieta a base vegetale.

100% Vegetale e Delizioso

Scopri il nostro Almond Drink senza zucchero: una bevanda vellutata e ricca del profumo degli ingredienti naturali. Le mandorle, raccolte al sole del Mediterraneo, vengono utilizzate senza tostatura per preservare la loro freschezza. È così buona che non ha bisogno di zucchero o dolcificanti!

Vantaggi per Te

  • Senza lattosio e senza latte: Perfetto per chi è intollerante al lattosio o allergico alle proteine del latte.
  • Ricco di vitamine: Contiene vitamine B2, B12 e D2, con la B12 che aiuta a ridurre la stanchezza.

Versatile e Pratica

Perfetta per ogni occasione, questa bevanda può essere consumata fredda o calda. Ideale da sola, con i cereali a colazione, nel caffè o nelle ricette che ami!

Scegli Sostenibilità

Con il nostro multipack da 8 confezioni da 1 litro, scegli di contribuire a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. La confezione è realizzata per l’88% in materiale vegetale.

Non perdere l’opportunità di assaporare il buon vivere, inizia subito la tua avventura vegetale! Scegli Alpro Almond Drink e fai la differenza con ogni sorso!

