Alpro Almond Drink Sugar Free – 100% Vegetale con Vitamine (8x1L)

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€25.69 – €18.32
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
ALPRO SUGAR FREE, ALMOND DRINK, 100% Vegetable with Vitamins B2, B12, D2, E (8 Packs x 1 Litre)
Scopri Alpro Sugar Free Almond Drink
Alpro è un pioniere nel mondo vegetale, e crediamo fortemente che il cibo vegetale sia buono per te e per il pianeta. Nasciamo nel 1980 con la missione di portare salute a tavola, promuovendo una dieta a base vegetale.
100% Vegetale e Delizioso
Scopri il nostro Almond Drink senza zucchero: una bevanda vellutata e ricca del profumo degli ingredienti naturali. Le mandorle, raccolte al sole del Mediterraneo, vengono utilizzate senza tostatura per preservare la loro freschezza. È così buona che non ha bisogno di zucchero o dolcificanti!
Vantaggi per Te
- Senza lattosio e senza latte: Perfetto per chi è intollerante al lattosio o allergico alle proteine del latte.
- Ricco di vitamine: Contiene vitamine B2, B12 e D2, con la B12 che aiuta a ridurre la stanchezza.
Versatile e Pratica
Perfetta per ogni occasione, questa bevanda può essere consumata fredda o calda. Ideale da sola, con i cereali a colazione, nel caffè o nelle ricette che ami!
Scegli Sostenibilità
Con il nostro multipack da 8 confezioni da 1 litro, scegli di contribuire a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. La confezione è realizzata per l’88% in materiale vegetale.
Non perdere l’opportunità di assaporare il buon vivere, inizia subito la tua avventura vegetale! Scegli Alpro Almond Drink e fai la differenza con ogni sorso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €25.69 - €18.32 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ALPRO SUGAR FREE, ALMOND DRINK,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €45.68 - €38.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Backpack for Ryanair Easyjet Travel…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,199.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Lenovo IdeaPad Slim 5 Notebook 14" Display…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TECLAST T65 Tablet 13.4 Inch 120Hz Display…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €159.99 - €37.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 AI Translation Headphones, Bluetooth Instant…