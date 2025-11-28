Alpinismo: parla Reinhold Messner

La domanda su come raccontare l’alpinismo è quantomai urgente perché stimola la riflessione. La consapevolezza che una piccola sfumatura narrativa può bastare a suscitare un desiderio nell’ascoltatore e a favorire l’applicazione di un determinato comportamento è fondamentale. Il rischio è un aspetto innegabile e difficilmente scindibile dalla pratica alpinistica, ma è soltanto una delle molteplici facce di quest’attività. Quando si sceglie di fare perno su di esso nel racconto di una certa esperienza, occorre essere consapevoli della forzatura che si opera e delle conseguenze che può avere sul pubblico.

Per rispondere a questa domanda, è stato coinvolto Reinhold Messner, noto come il ‘Re degli Ottomila’, che è stato il primo uomo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila della Terra. Messner promuove lo stile alpino e ha firmato la prima ascesa dell’Everest senza ossigeno. Tra le sue imprese più grandi si ricordano la traversata a piedi dell’Antartide e del deserto di Gobi.

Secondo Messner, la comunicazione attorno alla pratica alpinistica passa spesso attraverso l’esaltazione del rischio e della componente adrenalinica, ma l’adrenalina non è il tema centrale. L’alpinismo è sclerotizzato dal fatto che gli influencer mandano notizie dalla cima dell’Everest in tutte le case, mentre un tempo si stava in giro per un mese o più per raggiungere le vette. Oggi l’alpinismo è tutto cambiato e si va in palestra per fare roccia o in un’agenzia di viaggi per comprare la salita sull’Everest.

Messner cerca l’avventura e per lui l’alpinismo è arte, e l’arte nell’alpinismo sta nel non morire. La natura è infinitamente più grande e creativa dell’uomo e l’alpinista dovrebbe essere un avventuriero che tenta di sopravvivere in un mondo dove il sopravvivere è difficile. Per alimentare un’affluenza più consapevole da parte dei giovani e del pubblico che si affaccia all’alpinismo, Messner ricorda che c’è una grande differenza fra fare alpinismo indoor o fuori in natura, e che la natura selvaggia è il luogo dove vale la pena fare alpinismo. importante salvaguardare la natura e non usarla come oggetto di consumo.