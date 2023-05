Alpini, quasi 90mila penne nere sfilano a Udine

La pioggia non ha scoraggiato i quasi 90mila alpini che hanno indossato la divisa per partecipare alla 94esima Adunata nazionale a Udine, una delle città considerate ‘una casa’ per chi indossa la penna nera. Accolta da diversi applausi la premier Giorgia Meloni. Una giornata di festa “dove ho potuto respirare la storia, le tradizioni e quell’amor di Patria che accompagnano le ‘Penne Nere’ da 151 anni – ha detto la premier – Un momento di forte orgoglio nazionale, segnato dalla memoria verso coloro che hanno sacrificato la vita per salvare quella altrui e dalla riconoscenza verso chi ogni giorno, con spirito di generosità e altruismo, è al fianco della comunità”.