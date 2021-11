Il mondo dell’NFT sbarca nell’automotive: per la prima volta una nuova concept-car viene presentata esclusivamente in Non-Fungible Token. Un’anteprima assoluta per i costruttori automobilistici dovuta all’Alpine che con la sia GTA Concept propone un design declinato in cinque livree uniche create dai designer di Alpine Cars ed Alpine F1 Team in collaborazione con nfast, start-up specializzata nel design e nella produzione di hypercar sotto forma di NFT.

Ma non si tratta solo di una provocazione perché l’Alpine metterà poi davvero in vendita cinque versioni dell’Alpine GTA Concept, ognuna contraddistinta da una livrea unica, sotto forma di NFT in occasione di un’asta organizzata in collaborazione con nfast ed Animoca Brands. L’asta si terrà sulla piattaforma leader per la vendita e lo scambio di NFT, OpenSea.io. Sarà possibile accedere all’asta, che comincerà mercoledì 3 novembre e si concluderà venerdì 5 novembre 2021. Ma per potervi partecipare è necessario detenere un portafoglio di criptovalute o crypto wallet. Benvenuti nel futuro…