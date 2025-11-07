Alpine A290 protagonista al cinema, scandalo a Londra

Alpine A290 ha fatto il suo debutto a Hollywood, interpretando un ruolo di primo piano nel film “Running Man”, prodotto da Paramount Pictures. L’anteprima del film si è tenuta al cinema Odeon Luxe di Leicester Square a Londra, mentre l’uscita ufficiale nelle sale italiane è prevista per il 13 novembre.

In questo thriller, tratto da un romanzo di Stephen King, l’Alpine A290 diventa l’auto preferita di Amelia Williams, interpretata da Emilia Jones. Inizialmente spensierata, Amelia cambia atteggiamento dopo aver incontrato Ben Richards, il protagonista interpretato da Glen Powell, mentre è al volante della sua A290.

Durante le riprese in Romania e nel Regno Unito, sono state utilizzate tre Alpine A290. La produzione ha richiesto anche diciassette parti della carrozzeria, come finestrini e porte, per adattarsi al ritmo frenetico delle scene d’azione. La vettura sfoggia una livrea Grigio Tornado e dettagli futuristici che si integrano perfettamente con l’estetica del film.

La trama segue Ben Richards e Amelia mentre cercano di sfuggire ai loro inseguitori. I partecipanti al “The Running Man”, un reality show letale, devono rimanere in vita per trenta giorni braccati da sicari. La posta in gioco è alta: un miliardo di dollari, ma la sopravvivenza è tutt’altro che garantita.

Nicola Burnside, direttrice del Brand Alpine nel Regno Unito, ha dichiarato che avere l’Alpine A290 in un film di questo calibro è un grande onore, rendendo l’esperienza delle riprese ancora più speciale per attori e ospiti.