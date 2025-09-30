Alpenfest a Livigno: tradizione e emozioni in Alta Valle

L’Alpenfest 2025, che ha avuto luogo tra Livigno e Trepalle, si è rivelata una celebrazione della montagna, unendo tradizione e innovazione in un evento ricco di emozioni. Questo festival, che si è svolto il 27 e 28 settembre, ha visto la partecipazione attiva di molti visitatori.

Il momento clou è stata la sfilata della transumanza, una tradizione che segna il passaggio del bestiame dalle malghe a valle. Gli animali, decorati con fiori e campanacci, hanno sfilato insieme ai contadini in abiti tradizionali, creando entusiasmo tra i presenti. Questa cerimonia rappresenta non solo la fine dell’estate, ma anche un’h occasione per riconnettersi con il ritmo della natura.

L’atmosfera è stata arricchita dai profumi e dai suoni tipici della montagna, come la musica del Corpo musicale di Livigno e del Coro Monteneve. I partecipanti hanno potuto godere di laboratori per bambini, piatti tipici reinterpretati e momenti conviviali. Durante l’evento è stato anche consegnato il Trofeo Alpenfest Livigno, che quest’anno è stato assegnato all’azienda agricola di Claoti Alessandro.

Un pranzo molto apprezzato, intitolato “Gusto e tradizione”, è stato organizzato dall’Associazione cuochi e pasticceri di Livigno, presentando un menù che univa memoria e innovazione attraverso specialità locali.

La musica ha giocato un ruolo fondamentale anche nella serata, con un concerto di Davide Van De Sfroos che ha incantato il pubblico con le sue canzoni ricche di significato.

La festa si è conclusa a Trepalle, mantenendo alta l’energia e l’autenticità, e ha lasciato un segno profondo nei partecipanti.